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Украинские службы угрозами пыталась завербовать подростка из Чувашии

СБУ пыталась угрозами завербовать подростка из Чувашии после онлайн-знакомства
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Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Украинские спецслужбы путем угроз на тему семьи пытались завербовать 14-летнего юношу из Чувашии. Об этом сообщает местное Управление Федеральной службы безопасности, передает РИА Новости.

«Подросток начал общаться в интернете с симпатичной «девочкой» на сайте знакомств. После непродолжительной переписки ребенку позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Украины. Звонивший угрожал подростку. Ошеломленный и напуганный ребенок, побоявшийся сразу рассказать о случившемся родителям, выполнил требование: осуществил фотосъемку одного из оборонных предприятий», — рассказали силовики.

Мама мальчика заметила нервное состояние сына и, проявив настойчивость, выяснила, что произошло. Семья обратилась за помощью к правоохранителям, они пресекли действия украинских злоумышленников.

В службе напомнили, что спецслужбы Украины специально используют наивных подростков в своих целях, создавая привлекательные профили мальчиков и девочек в соцсетях, на сайтах знакомств, в мессенджерах и игровых чатах.

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.

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