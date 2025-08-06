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Онищенко призвал полностью запретить продажу табака в России

Онищенко: необходим полный запрет на продажу табака в России
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Нина Зотина/РИА Новости

Российское законодательство необходимо развивать в направлении полного запрета на продажу табачной продукции, считает эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что в 2013 году в РФ уже приняли закон о профилактике табакокурения, который направлен на борьбу с явлением и регламентирует ее аспекты, включая сокращение табачных магазинов.

«То есть, собственно, даже и законов особенно не надо, нужны подзаконные акты, [направленные на борьбу с табакокурением], <…> запрещать надо совсем эту гадость всю», — сказал Онищенко.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил размещать на упаковках систем нагревания табака, включая устройства вроде IQOS, предупреждающие изображения о вреде курения. По его словам, такая мера станет честным подходом к россиянам и особенно к молодому поколению.

Ранее Минфин предложил взимать 20 тысяч рублей за лицензии на торговлю табаком в рознице.

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