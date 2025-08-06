Пассажирский самолет из Китая вошел в запретную зону в России

Самолет China Southern Airlines залетел в запретную зону в районе Новосибирска

Пассажирский самолет китайской авиакомпании China Southern Airlines залетел в запретную зону в районе Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент случился 2 августа. Рейс CSN463 следовал по маршруту Шанхай – Франкфурт-на-Майне. В 9:25 мск он залетел в запретную зону УНП252, находящуюся под ответственностью Новосибирского регионального центра единой системы организации воздушного движения (РЦ ЕС ОрВД).

Авторы материала отметили, что самолет залетел в запретную зону во время обхода грозы. Там он находился 17 секунд.

В июне агентство Kyodo сообщило, что три неизвестных беспилотных летательных аппарата вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной станцией «Гэнкай» на юго-западном японском острове Кюсю. Дроны не причинили какого-либо ущерба, а АЭС продолжила работать в обычном режиме. Полицейские вели поиск беспилотников-нарушителей.

Ранее Финляндия заподозрила Россию в нарушении ее воздушного пространства.