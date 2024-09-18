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Российского лжепродюсера задержали за обман более чем десятка моделей

Лжепродюсера подозревают в обмане моделей на миллионы рублей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Россиянина подозревают в обмане более десяти девушек, которым он обещал «устроить» карьеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Антон Парамонов предлагал российским моделям продвижение в отрасли, некоторым — призовые места в конкурсах красоты. За свои услуги продюсера он требовал деньги, после чего исчезал.

Всего, по данным источника, мужчина получил более нескольких миллионов рублей. С каждой пострадавшей он брал от 40 тысяч рублей.

«Сейчас обманутыми числятся более десятка девушек», — поделился он.

Россиянина задержали еще в августе, лжепродюсер арестован. В отношении Парамонова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент следователи устанавливают других причастных к делу лиц.

До этого в Петербурге поймали мошенников, которые обманом завладевали квартирами. Они входили в доверие к людям с низким уровнем жизни и предлагали помощь с улучшением жилищных условий. После этого граждан переселяли в непригодные для жизни квартиры.

Ранее в Петербурге сотрудника МВД задержали по делу о мошенничестве.

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