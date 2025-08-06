Пожилая петербурженка лишилась машины и более чем 5 млн рублей из-за мошенников

Жительница Кировска стала жертвой мошенников, поверив их уговорам. Об этом сообщает mk.ru.

Неизвестные общались с 76-летней женщиной в течение недели. Под надуманным предлогом они убедили пенсионерку в том, что она должна снять все свои средства со счета и передать их курьеру, который пришел к парадной ее дома. Женщина забрала из банка 5,2 миллиона рублей и последовала инструкциям.

Помимо этого, злоумышленники заявили, что женщина должна продать свой автомобиль марки Lada. Совершив сделку, вырученные 500 тысяч рублей она также передала доставщику.

Спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сотрудник геологического института Петербурга стал жертвой мошенников. Он поверил в легенду о том, что его накопления находятся в опасности. В результате пострадавший передал аферистам 5,5 миллионов рублей.

Ранее якутянин пытался получить несуществующую посылку и лишился 21,5 млн рублей.