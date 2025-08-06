В Петербурге мошенники использовали пенсионерку, чтобы забрать деньги у другой

В Санкт-Петербурге 91-летняя пенсионерка отдала мошенникам 450 тыс. рублей, поверив их рассказу о «спасении сбережений». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По данным полиции Курортного района, инцидент произошел 30 июля. Неизвестные позвонили пенсионерке и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее, что ее деньгам угрожает опасность. В результате женщина передала курьеру 450 тыс. рублей «для сохранности». Сообщение о случившемся поступило в полицию 31 июля в 12:20.

4 августа сотрудники полиции задержали 85-летнюю жительницу Петербурга, подозреваемую в роли «дропа» — лица, получившего деньги от потерпевшей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время ведутся необходимые процессуальные действия.

До этого в Выборгском районе Петербурга сотрудник геологического института поверил в легенду мошенников и лишился всех накоплений. Неизвестные связались с пожилым мужчиной в одном из мессенджеров. Злоумышленники преставились сотрудниками силовых структур и убедили петербуржца, что его накопления в опасности.

Поверив аферистам, мужчина обналичил свои сбережения и сбережения жены. Деньги он четыре раза передавал курьерам мошенников. Общий ущерб составил 5,5 млн рублей.

Ранее в Москве впервые завели дело за передачу банковского счета мошенникам.