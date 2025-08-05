Якутянин пытался получить несуществующую посылку и лишился 21,5 млн рублей

Житель Якутии поверил в легенду мошенников о доставке ему посылки и перевел со своих счетов все накопления. Об этом сообщает УМВД республики.

Неизвестные связались с 63-летним пенсионером под видом сотрудников службы доставки маркетплейса и сообщили о поступлении посылки. Лжекурьер попросил якутянина продиктовать код из СМС, чтобы якобы получить информацию о посылке. Затем последовал звонок от «сотрудника Росфинмониторинга», который сообщил о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», утверждая, что на имя потерпевшего оформлена доверенность на управление банковскими счетами.

Аферисты убедили пенсионера, что его накопления в опасности, для «сохранения» средств мужчина снял в банках все деньги и перевел через банкоматы на указанные преступниками счета. Общий ущерб составил 21,5 млн рублей.

До этого в Татарстане 27-летний менеджер поверил мошенникам и отдал им крупную сумму в свой день рождения. Под предлогом защиты от «оформления кредитов мошенниками» они заставили потерпевшего самостоятельно взять два кредита на общую сумму более 1,8 млн рублей. В результате более 1,5 млн рублей из этой суммы обманутый россиянин отправил на счета аферистов

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам больше $16 000.