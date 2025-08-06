На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил консультантов алкомаркета за отказ продавать спиртное и попал на видео

В Москве 22-летний юноша напал на консультантов алкомаркета и попал на видео
true
true
true

На востоке Москвы молодой человек, пришедший в магазин за спиртным, не справился с эмоциями после отказа в продаже алкоголя и напал на продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в алкомаркете на улице Татьяны Макаровой и попал на видео. На кадрах юноша агрессивно ругается с консультантами магазина, а затем что-то кидает в лицо одному из них, а другую толкает со всей силы в спину.

«22-летний мужчина, получив отказ в продаже алкогольной продукции, совершил попытку хищения товара. Выходя из торгового зала, он вступил в конфликт с персоналом магазина и другими покупателями, причинив телесные повреждения одному из продавцов», — рассказали в силовом ведомстве.

Сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой и через несколько минут на место прибыли бойцы вневедомственной охраны. Они задержали дебошира и передали его полицейским.

Ранее в Екатеринбурге подростки потребовали у прохожего сигареты и деньги и избили его после отказа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами