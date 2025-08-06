Россиянин избил консультантов алкомаркета за отказ продавать спиртное и попал на видео

В Москве 22-летний юноша напал на консультантов алкомаркета и попал на видео

На востоке Москвы молодой человек, пришедший в магазин за спиртным, не справился с эмоциями после отказа в продаже алкоголя и напал на продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в алкомаркете на улице Татьяны Макаровой и попал на видео. На кадрах юноша агрессивно ругается с консультантами магазина, а затем что-то кидает в лицо одному из них, а другую толкает со всей силы в спину.

«22-летний мужчина, получив отказ в продаже алкогольной продукции, совершил попытку хищения товара. Выходя из торгового зала, он вступил в конфликт с персоналом магазина и другими покупателями, причинив телесные повреждения одному из продавцов», — рассказали в силовом ведомстве.

Сотрудники магазина воспользовались тревожной кнопкой и через несколько минут на место прибыли бойцы вневедомственной охраны. Они задержали дебошира и передали его полицейским.

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