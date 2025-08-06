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В Японии произошел взрыв автомобиля

Oita Press: два человека пострадали при взрыве автомобиля в японском Саппоро
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Issei Kato/Reuters

Взрыв легкового автомобиля произошел в городе Саппоро, расположенном в японской префектуре Хоккайдо. Об этом пишет газета Oita Press.

«Около 13:10 (7:10 мск — «Газета.Ru») поступили многочисленные звонки о взрыве автомобиля на парковке возле аптеки», — говорится в статье.

По информации журналистов, в результате ЧП пострадали два человека. Их доставили в медицинские учреждения с различными травмами.

Другие подробности, включая причины произошедшего, пока остаются неизвестными.

4 августа в японском городе Йокогаме загорелась баржа для запуска фейерверков с водной поверхности. Судно находилось на месте проведения шоу фейерверков Minato Mirai Smart Festival 2025.

Как сообщил местный телеканал NHK, пожар начался около 20:00 по местному времени (14:00 мск). После этого несколько раз взорвались установленные на барже фейерверки. При этом на борту находились пять работников, никто из них не пострадал. Комментируя ситуацию, организаторы мероприятия заявили, что «фейерверк вышел из-под контроля».

Ранее на заводе Toyota в Японии произошел взрыв.

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