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Стало известно, как звезды зарабатывают на богатых поклонниках: «Билет стоит от 400 тыс. рублей»

«КП»: певица Кадышева продает билет в VIP-ложу за 400 тыс. рублей, а Гуф — 800
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Билет в VIP-ложу на концерт Надежды Кадышевой в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга стоит 400 тыс. рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Это место рассчитано на компанию из 10 человек, оно представляет из себя «что-то типа балкона, с которого можно узреть артистку». Среди преимуществ дорогостоящего билета: отдельный вход, а также собственные туалеты, гардероб и накрытый стол с закусками, роллами, фруктами, «крошечными пирожными» и шампанским.

«Никакой черной икры и омаров вам за эти деньги не подадут. Так зачем же тогда нужны такие ложи? Одним словом — это понты», — заявил промоутер Евгений Морозов.

За 850 тыс. рублей билет в VIP-ложу в «Лужниках», рассчитанную на 17 человек, продает группа «Руки Вверх!» В данном случае у слушателей больше выбор напитков и закусок, а также более удачное расположение. Также есть вероятность, что артист подойдет к столу.

Певицы Григорий Лепс и Михаил Шуфутинский, в свою очередь, заменяют VIP-ложи на VIP-столы, которые вмещают в себя не больше шести человек. Стоимость одного билета – от 100 до 150 тыс. рублей, а весь стол обойдется в 600 тыс. рублей.

«Но даже если Лепс будет продавать VIP -столы за миллион рублей, богатые люди купят. У Григория много хитов, он по-прежнему один из самых высокооплачиваемых артистов в стране», — уверил Морозов.

Также kp.ru называет неожиданным то, что рэпер Гуф продает билет в VIP-ложу на свой концерт в «ЦСКА Арена» за 800 тыс. рублей, а Егор Крид – 520 тыс. рублей в «Лужниках». По словам Морозова, высокая стоимость объясняется тем, что у Гуфа осенью запланированы последние выступления в карьере, а Крида «любят жены и дочери богатых людей».

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