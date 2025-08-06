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В Челябинске полицейские ищут предполагаемого убийцу собственной жены

В Челябинске объявили в розыск подозреваемого в убийстве жены
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Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей

Сотрудники правоохранительных органов Челябинска разыскивают 37-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Детали произошедшего не уточняются, но известно, что местный житель по имени Сергей Москаленко может быть причастен не только к расправе над супругой, но и к другим преступлениям.

По словам местных жителей, на данный момент полицейские проводят мероприятия по розыску мужчины в некоторых районах города. Так, в микрорайоне Чурилово специалисты досматривают автомобили на постах.

«Я так понял просто двери открывают смотрят кто в салоне сидит сам мимо проезжал», – рассказал один из очевидцев.

На выезде из города также заметили инспекторов ДПС.

До этого в Черногории задержали находившегося в розыске россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве на сумму более 190 миллионов рублей. Он, по версии правоохранителей, заключал с физическими лицами договора на крайне невыгодных условиях, из-за чего около сорока россиян потеряли деньги.

Ранее в России заочно осудили брачного афериста, который обманул 10 женщин.

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