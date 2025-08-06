В сети завирусилось видео, на котором жених произнес имя бывшей девушки во время клятвы

NYP: в США жених случайно назвал невесту именем бывшей девушки и попал на видео

В сети завирусилось видео, на котором жених из США случайно произнес имя бывшей девушки во время чтения свадебной клятвы, пишет New York Post.

Свадьба Эндрю и Ребекки Филдс запомнилась гостям не только торжественностью, но и одной неловкой ошибкой: в самый ответственный момент церемонии жених случайно произнес имя своей бывшей девушки, назвав невесту Сарой.

«Его бывшую зовут Сара, а у меня есть второе имя — Сара. Я поняла, что он просто нервничал», — прокомментировала Ребекка.

Часть пользователей сети заступилась за жениха, а комментаторы не были так снисходительно.

«О нет, это ужасно. Я бы развернулась и ушла», — написала одна из участниц обсуждения.

Сами молодожены посмеялись над этим эпизодом.

«Это напоминание о том, что мы не идеальны», — отметила Ребекка.

Ранее в сети раскритиковали жениха за шутку над невестой на свадьбе.