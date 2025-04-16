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В сети раскритиковали жениха за шутку над невестой на свадьбе

Daily Mail: в соцсетях осудили жениха, окунувшего лицо невесты в свадебный торт

В сети раскритиковали жениха, который окунул лицо невесты в торт, пишет Daily Mail.

На записи c места события видно, как пара из США вместе разрезает свадебный торт. Внезапно жених хватает голову невесты и с силой опускает ее в глазурь. Женщина выглядит шокированной, поднимает руки в недоумении, в то время как ее муж громко смеется и поднимает ладони, попросив дать ему «пять». Невеста после секундного замешательства нехотя отвечает на жест.

Реакции в соцсетях разделились. Большинство пользователей осудили поступок жениха, назвав его неуважительным и жестоким.

«Я бы тут же аннулировала брак», — прокомментировала одна из зрительниц.

Однако нашлись и те, кто не увидел в ситуации ничего страшного.

«Раньше это была обычная свадебная традиция — размазывать торт по лицу. Она держалась молодцом и даже улыбнулась», — написал один из защитников жениха.

Ранее в соцсетях завирусился первый танец молодоженов из Израиля в бомбоубежище.

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