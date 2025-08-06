В Челябинской области незнакомцы жестоко избили подростков в коттеджном поселке

В Челябинской области возбудили дело после избиения юношей в коттеджном поселке

Следователи разбираются в ситуации с нападением на подростков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Семь Ключей». По данным ведомства, в одном из домов находились подростки. В какой-то момент в здание ворвались незнакомцы и избили двоих молодых людей 17 и 18 лет. У подростков также требовали имущество.

По данным местных СМИ, родители сняли одному из юношей дом, чтобы он отметил день рождения с друзьями. Ближе к ночи мимо их дома проходила компания из пяти человек. Они предположили, что один из подростков что-то у них украл.

В результате потасовка продолжилась в доме, где один из молодых людей якобы потерял сознание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Специалисты уже установили фигурантов. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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