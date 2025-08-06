На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области незнакомцы жестоко избили подростков в коттеджном поселке

В Челябинской области возбудили дело после избиения юношей в коттеджном поселке
true
true
true
close
Shutterstock

Следователи разбираются в ситуации с нападением на подростков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Семь Ключей». По данным ведомства, в одном из домов находились подростки. В какой-то момент в здание ворвались незнакомцы и избили двоих молодых людей 17 и 18 лет. У подростков также требовали имущество.

По данным местных СМИ, родители сняли одному из юношей дом, чтобы он отметил день рождения с друзьями. Ближе к ночи мимо их дома проходила компания из пяти человек. Они предположили, что один из подростков что-то у них украл.

В результате потасовка продолжилась в доме, где один из молодых людей якобы потерял сознание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Специалисты уже установили фигурантов. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирской области школьницу заманили на заброшку, раздели и жестоко избили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами