В России может появиться новый орден для награждения политиков

В России необходимо учредить новый общественный орден имени первых русских святых — благоверных князей Бориса и Глеба для награждения политиков. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов, сообщает RT.

Князья Борис и Глеб внесли большой вклад в отказ от междоусобной борьбы за власть, что стало основой российской государственности, подчеркнул Иванов.

«Они показали, что христианские ценности должны стоять выше политических амбиций», — добавил он.

Он напомнил, что 6 августа Русская православная церковь отмечает день памяти князей, и призвал в честь этого события учредить новую награду их имени для политиков, которые проявляют «государственную мудрость и готовность к разумным компромиссам во имя национальных интересов». По мнению автора инициативы, это позволит отдать дань памяти святым, которые до сих пор являются источником вдохновения России и примером жертвенности своими интересами ради важных стратегических целей. Святость князей, по его словам, выходит за пределы сугубо религиозного аспекта и показывает важный политический урок, актуальный даже в современное время.

Говоря о самом празднике, депутат отметил, что в этот день полагается избегать конфликтов и мести, следуя примеру святых, которые являются образцом терпения и миролюбия. Этот день служит важным напоминанием людям о важности гармоничных взаимоотношений, заключил Иванов.

Напомним, до этого депутат также выступил с инициативой создать в России православный банкинг по аналогии с исламским. По его мнению, в рамках православного банкинга можно создать альтернативные финансовые инструменты, которые соответствуют христианской этике. Например, осуществление финансирования не под процент, а через участие в прибыли предприятий.

Ранее в Госдуме призвали ввести награды за любовь и верность.