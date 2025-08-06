Мужчина отдал свою жизнь за спасение детей и женщин от агрессивного незнакомца

В США мужчина пожертвовал собой, спасая незнакомцев от злоумышленника с ножом

Американец получил ножевое ранение, пытаясь защитить попутчиков от агрессивного мужчины, пишет People.

Инцидент произошел на одной из станций метрополитена в Сан-Франциско. Днем 26 июля сотрудники полиции получили сообщение о поножовщине, в которой пострадал мужчина.

На месте происшествия правоохранители обнаружили человека с серьезным ножевым ранением. Он был опознан как 28-летний Колден Кимбер. По словам очевидцев, мужчина встал перед вооруженным злоумышленником, который кричал на стоявших на платформе людей, среди которых были женщины и дети.

Тогда незнакомец ударил Кимбера ножом в шею. Раненый был доставлен в больницу, но спасти его врачи не смогли.

«Это так ужасно и шокирующе, и я меньше всего ожидал, что с ним случится что-то подобное», — признался друг Кимбера.

Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. Им оказался 29-летний Шон Коллинз. Ему уже предъявили обвинение.

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