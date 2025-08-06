Россиянам назвали три главных признака развития деменции

Определить развитие деменции у человека можно по трем основным признакам когнитивных нарушений. Первый и самый главный – это нарушение памяти. Причем оно может быть таким глубоким, что пациент теряет способность справиться с обычными профессиональными и бытовыми обязанностями самостоятельно, рассказал в беседе с aif.ru врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

В качестве примера глубоких проблем с памятью врач привел неспособность человека сориентироваться в метро, чтобы доехать до знакомого ему места – так, пациент может внезапно потеряться по дороге домой, хотя уже неоднократно ездил по этому маршруту. Кроме того, человек может утратить способность выполнять знакомые действия – к примеру, проводить онлайн-платежи.

Второй важный признак деменции – это поведенческие расстройства, а третий – эмоциональные нарушения, сообщил Новоселов.

«Это может проявляться следующим образом: человек начинает без повода конфликтовать с родными и вести себя неадекватно или, скажем, на старости лет вдруг начинает тащить мусор в квартиру, рассказывать, что его травят газом, ядом соседи. Вариантов может быть очень много», — пояснил специалист.

Лечат таких пациентов сегодня неврологи, психиатры и гериатры. Начинают они работать с пациентами с оценки когнитивных функций, которую проводят на основе нейропсихологического тестирования. Точный диагноз ставится после оцифровки когнитивных функций человека, заключил врач.

Напомним, также Новоселов предупредил, что развитию заболевания зачастую способствует неправильное питание. По его словам, порядка 80–90% продукции, представленной в магазинах, потенциально вредны для здоровья человека и могут способствовать развитию деменции. В частности, основную опасность представляют продукты, содержащие фруктозу, сахарозу, трансжиры и большое количество пищевых добавок. В эту категорию попадают практически все сладости — печенье, торты, пирожные, а также значительная часть мороженого.

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