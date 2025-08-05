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Диетолог назвал продукты из супермаркетов, которые ускоряют развитие деменции

Диетолог Поляков назвал сладости и фастфуд причиной ранней деменции
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Владимир Песня/РИА Новости

Около 80–90% продукции, представленной в магазинах, потенциально вредны для здоровья человека и могут способствовать развитию деменции. Об этом рассказал врач-диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По его словам, основную опасность представляют продукты, содержащие фруктозу, сахарозу, трансжиры и большое количество пищевых добавок. В эту категорию попадают практически все сладости — печенье, торты, пирожные, а также значительная часть мороженого. Поляков отметил, что содержащиеся в них гидрогенизированные трансжиры встраиваются в клеточные мембраны, нарушая их способность к нормальному взаимодействию с сигнальными молекулами.

Диетолог также обратил внимание на продукты, богатые Омега-6 и насыщенными животными жирами — их избыток, по его словам, может перегружать организм. Кроме того, вред организму наносят и искусственные добавки, которые способны вызывать воспалительные процессы, аллергические реакции и повреждения сосудов.

Поляков добавил, что одним из самых простых путей к развитию деменции является регулярное употребление промышленно созданной пищи, в том числе и фастфуд.

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