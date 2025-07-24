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Ученый рассказал, какие виды деменции быстрее стирают личность

ПНИПУ: сосудистая деменция развивается быстрее, чем болезнь Альцгеймера
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Болезнь Альцгеймера может годами протекает в скрытой форме, а сосудистая деменция и редкая болезнь Пика прогрессируют быстро. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

Ученый отметил, что распознать деменцию на ранних стадиях довольно сложно, так как поведение пациентов отчасти похоже на обычную рассеянность. Однако все же существуют 10 ключевых признаков недуга.

«Среди них: частая забывчивость, трудности с планированием и концентрацией, проблемы с речью, дезориентация во времени и пространстве, потеря здравого смысла, сложности с логическими задачами, резкие перепады настроения, изменение личности, апатия и перемещение предметов в неожиданные места», — напомнил эксперт.

Специалист напомнил, что разным типам деменции требуется неодинаковое количество времени для того, чтобы разрушить организм и личность человека. Так, болезнь Альцгеймера — самый распространенный тип — может протекать годами в скрытой форме. По словам Литвинова, обычно от первых симптомов до тяжелой стадии проходит пять-шесть лет.

«После деменции на фоне болезни Альцгеймера следующими по популярности идут сосудистая (15-20%) и алкогольная (5-10%). Первый тип может развиться в течение года после инсульта и быстро прогрессировать. В этом случае нервные клетки гибнут из-за нарушения мозгового кровообращения, но без накопления аномальных белков», — рассказал ученый.

При алкогольной деменции гибель нейронов провоцирует сам этанол, содержащийся в алкогольных напитках. Болезнь развивается в течение 10 лет.

«Большой интерес для науки и медицины представляют редкие виды деменций. Проблема в том, что их можно диагностировать лишь после смерти пациента. Например, плохо изученную болезнь Пика. Она относится к лобно-височным деменциям. В отличие от болезни Альцгеймера, в данном случае память не снижается, но нарушается речь вплоть до полного ее распада», — объяснил эксперт ПНИПУ.

По словам ученого Пермского Политеха, этот тип быстро прогрессирует — за пять-десять лет (при тяжелых формах за два-три года) и меняет поведение пациента до неузнаваемого. Деменция Пика может сочетаться с алкоголизмом, при этом он может быть проявлением поведенческих расстройств, и до развития слабоумия быть не характерным для пациента. Такие сочетания резко утяжеляют имеющиеся психические нарушения.

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