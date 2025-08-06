Россиянина арестовали за передачу закрытых данных спецслужбам США

Калининградца обвинили в госизмене за передачу технологий США

Жителя Калининграда обвинили в государственной измене за передачу закрытой информации американским спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

По версии следствия, летом 2020 года мужчина подписал соглашение с компанией, работавшей в интересах федерального правительства и оборонных ведомств США. В рамках этого сотрудничества он передавал конфиденциальные данные, касающиеся технологий производства электронных двигателей коррекции спутников, производимых предприятием ОА «Ф.», где ранее работал.

С июля 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемый собирал и хранил информацию о технологиях предприятия с целью последующей передачи за рубеж. Следствие считает, что он выполнял задания американских спецслужб.

Следователь указал, что, осознавая тяжесть предъявленного обвинения и возможное наказание в виде длительного лишения свободы, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным способом воспрепятствовать расследованию.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября.

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