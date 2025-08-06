Треснувший зуб привел к опасному заболеванию мозга у мужчины в Англии, пишет Daily Mail.

Как рассказал 61-летний Грэм Бэлл, он и его жена Сью готовились к короткой поездке, когда у него внезапно началась сильная головная боль. Супруга быстро заметила тревожный симптом: лицо мужа «упало набок» — классический признак инсульта. Срочно вызвав скорую, пара оказалась в итоге оказалась в больнице.

Там обследование показало, что у Грэма образование размером около 2,5 см в мозге — гнойный абсцесс, вызванный распространением бактерий из инфицированного зуба. Врачи установили, что трещина в зубе, не сопровождавшаяся болью или отеком, стала «тихим» источником инфекции, которая через кровоток достигла мозга.

«Это было странно, потому что у меня не было никаких симптомов. Никакой боли, ничего, что могло бы меня насторожить», — рассказал мужчина.

После успешной операции состояние Грэма начало улучшаться, но через некоторое время он вновь резко ухудшился, и его повторно прооперировали. Хотя мужчина выжил, инфекция оставила необратимые последствия: у него появились трудности с речью и двигательной функцией.

«Он все еще восстанавливается. У нас есть терапия, и мы идем вперед, но это уже не та жизнь, что была раньше», — прокомментировала Сью.

Ранее мужчина потерял ноги и четыре пальца после отпуска в Италии.