Врач рассказала о пользе дыни для здоровья

Дыню полезно включать в свой рацион питания для борьбы с отечностью, а также нормализации микробиома и снижения вздутия в животе. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

Она уточнила, что в ней содержатся клетчатка, большое количество калия, натрия и других полезных веществ. Кроме того, этот продукт практически не имеет противопоказаний, отметила врач.

«Дыня противопоказана людям с непереносимостью данного продукта, потому что у некоторых людей может вызывать боль в животе, диарею и другие не очень приятные симптомы. Дыня не показана людям с ферментативной недостаточностью, потому что содержит много грубой клетчатки», — предупредила Жаровская.

По ее словам, важно ограничить потребление дыни до 250-350 г в день.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что дыню стоит есть отдельно от других продуктов, особенно от мяса, которое долго переваривается — свинины, баранины, говядины, конины. По ее словам, в этом случае еда будет долго находиться в желудке и перекроет доступ дыне, которая переваривается быстро. В результате в сладкой, влажной и теплой среде начнутся процессы брожения и гниения, что может стать причиной активного газообразования.

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