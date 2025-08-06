В Индии мужчина привез иностранку в отель под выдуманным предлогом и изнасиловал

В Индии местный житель надругался над иностранкой, приехавшей в страну по работе. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в Биканере. Как рассказала сама пострадавшая, мужчина предложил женщине поужинать вместе и под этим предлогом привез в отель, где изнасиловал.

После произошедшего женщина обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали обвиняемого и инициировали расследование.

Известно, что у пострадавшей была рабочая виза, она проживает в съемной квартире в черте города Биканер. Из какой страны приехала иностранка, не уточняется. Предполагаемый насильник работает организатором мероприятий в Индии.

На данный момент расследование продолжается.

До этого в Индии 51-летнему мужчине вынесли приговор за надругательство над дочерью. В период с 12 до 14 лет ребенок подвергался насилию. Когда девочка забеременела, отец выдал ее замуж.

Ранее в Подмосковье тренер-педофил изнасиловал пять школьниц и получил срок 21 год.