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Российского слесаря задержали по подозрению в распространении детской порнографии

В Петербурге слесаря подозревают в распространении детской порнографии
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Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Им оказался 48-летний житель Красногвардейского района, трудоустроенный слесарем-сборщиком на одном из городских предприятий.

«Предварительно установлено, что в начале июля текущего года в одной из социальных сетей задержанный не только сам приобретал у третьих лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, но и отправлял подобный криминальный контент через личные сообщения другим пользователям», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан. Полиция продолжает проведение оперативно-следственных действий.

До этого правоохранители поймали распространителя детской порнографии во Владивостоке.

Ранее стало известно, что в Японии арестовали четырех человек за изготовление порно с помощью ИИ.

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