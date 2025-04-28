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Россиянина задержали за распространение детской порнографии в соцсети

Во Владивостоке поймали подозреваемого в распространении детской порнографии

Во Владивостоке стражи порядка поймали 57-летнего мужчину, подозреваемого в распространении детской порнографии в соцсетях. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Владивостока по подозрению в распространении материалов с детской порнографией. По версии стражей порядка, злоумышленник использовал несколько аккаунтов в социальной сети для обмена запрещенным контентом с участием несовершеннолетних.

В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, компьютерный системный блок и USB-накопитель. По предварительной информации, на электронных носителях содержатся данные, подтверждающие причастность задержанного к незаконной деятельности. Собранные в ходе оперативных мероприятий материалы переданы следователям для дальнейшего рассмотрения.

Ранее четырех человек арестовали за изготовление порно с помощью ИИ.

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