Жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел

Мужчина из Китая накрыл 100 столов и позвал на свою свадьбу 1000 гостей, но никто не пришел, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, семья жениха ожидала, что жители деревни примут приглашение и придут на банкет, однако ни один человек так и не посетил церемонию. Мать молодого мужа рассказала, что каких-то специальных пригласительных билетов не было, она надеялась, что люди и так узнают о свадьбе сына.

Впрочем, как рассказали сами местные, они не пришли на свадьбу, потому что мало общались с женихом и не знают о его семье. Дело в том, что китаец с родителями редко посещает деревню из-за работы отца и матери.

«Мы с мужем долгое время работали за пределами деревни и редко приезжали. Наше общение с местными жителями очень ограничено», — признается женщина.

Ранее молодожены устроили свадебную фотосессию на городской свалке.