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Прокуратура раскрыла подробности смертельного взрыва под Тулой

Прокуратура: взрыв в Тульской области произошел во время конфликта
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Взрыв, из-за которого 5 августа в Куркинском районе Тульской области погибли четверо мужчин, мог произойти на фоне конфликта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в поселке Куркино. По данным ведомства, конфликт произошел между мужчинами 1973, 1996, 1992, 2001 годов рождения. Уточняется, что на место происшествия выезжали прокурор Тульской области Сергей Зеленцов, а также исполняющий обязанности руководителя следственного управления Никита Севостьянов для координации работы следственной группы.

По предварительным данным, участник СВО поссорился со своим другом, которого подозревал в наркомании, а после активировал гранату. Одного из мужчин пытались спасти, но довезти его до больницы не успели. Знакомые утверждают, что участник СВО называл себя криминальным авторитетом. Он считал, что употребление наркотиков — это «не по понятиям». Подробности читайте в материале «Газеты.Ru.».

Ранее в Волгограде школьник подорвался на гранате времен ВОВ.

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