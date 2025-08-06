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Ссора из-за наркотиков: боец пришел с СВО и взорвал гранату под Тулой

В Тульской области четверо мужчин погибли после детонации гранаты
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В поселке Куркино погибли четверо местных жителей после взрыва гранаты. По предварительным данным, участник СВО поссорился со своим другом, которого подозревал в наркомании, а после активировал гранату. Одного из мужчин пытались спасти, но довезти его до больницы не успели. Знакомые утверждают, что участник СВО называл себя криминальным авторитетом. Он считал, что употребление наркотиков — это «не по понятиям».

В Куркинском районе Тульской области погибли четверо мужчин из-за детонации взрывного устройства, сообщила пресс-служба регионального СУ СК в своем Telegram-канале. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в поселке Куркино. На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Никита Севостьянов для координации работы следственной группы.

«Все обстоятельства случившегося устанавливаются. С целью восстановления объективной картины произошедшего будут назначены судебные экспертизы, а также проведены иные необходимые следственные действия», — сказано в сообщении.

Криминальный авторитет против наркоманов

Издание Myslo пишет, что взрывное устройство — это граната. Журналисты выяснили, что около 22:30 между четырьмя мужчинами возник конфликт. Сразу после детонации остался в живых только один участник инцидента. Его попытались доставить в больницу, но он скончался по дороге.

Telegram-канал «Осторожно, новости» также сообщил, что между мужчинами произошла ссора. Якобы 32-летний Алексей поссорился с 23-летним Савелием и его 29-летним другом Андреем. Раньше они дружили, однако затем Алексей стал обвинять Савелия в употреблении запрещенных наркотических средств. Источники «Осторожно, новости» утверждают, что Алексей считал себя местным криминальным авторитетом. Якобы он говорил, что употреблять наркотики «не по понятиям».

Алексей неоднократно находился в заключении, а в 2023 году за ним установили административный надзор (из-за статьи за вымогательство). Его признавали виновным в вымогательстве, краже, неправомерном завладении чужим автомобилем, причинении особо тяжкого вреда.

Не так давно Алексея в очередной раз осудили. В колонии он подписал контракт с Минобороны и ушел служить в зоне проведения СВО. По словам источников, недавно Алексей вернулся домой, с собой он забрал гранату. В поселке «криминальный авторитет» вновь поссорился с Савелием. Во время конфликта Алексей якобы достал гранату, которая сдетонировала. На месте погибли Алексей, Андрей и отец Савелия. Савелия же попытались довезти до больницы, но не смогли.

Telegram-канал Astra (признан в РФ иностранным агентом) пишет, что у Алексея скоро должен был быть день рождения. Мужчины якобы вчетвером выпивали.

«Куркино прям аномальная зона: воротами придавливает, машинами сбивают...Теперь и гранаты взрываются», — пишут местные жители.

В 2013 и 2017 годах Алексея Курвякова осудили за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. В 2017 году его лишили свободы на три года и десять месяцев. После 2022 года его обвинили в вымогательстве денежных средств у тульского предпринимателя, только что вернувшегося с фронта участника СВО и двух местных жителей. Вместе с ним по делу проходили еще трое граждан, проживающих в Тульской области. Им огласили приговор, а Алексей предпочел уйти на фронт.

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