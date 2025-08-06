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В Крыму мужчина украл семейные реликвии родственников фронтовиков

В Севастополе арестовали мужчину, укравшего семейные реликвии семьи фронтовиков
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В Севастополе местный житель пробрался в квартиру незнакомцев и украл из нее семейные реликвии, связанные с Великой Отечественной войной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Мужчина проник в квартиру севастопольца, пока тот спал, и похитил у него два мобильных телефона, а также награды его отца и тестя, участвовавших в ВОВ, включая два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги», а также кортики.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый крымчанин. Грабитель уже успел сдать похищенное в ближайший антикварный салон, а вырученные средства направил на свои нужды.

«Ордена, медали, кортики и мобильные телефоны изъяты и возвращены законным владельцам», — отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконный оборот оружия» УК РФ.

Ранее в Керчи мужчина украл у соседей награды времен ВОВ.

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