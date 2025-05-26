Женщина вышла из комы после того, как муж пел и танцевал для нее каждый день

WOB: китаянка вышла из комы после того, как муж пел для нее и танцевал ежедневно

Китаянка вышла из комы после того, как муж пел и танцевал для нее каждый день, пишет World of Buzz.

В 2022 году у китаянки Ё Мэйди обострилась глиома — опухоль головного мозга, и она впала в кому. Перед этим женщина попросила мужа Дэна «позволить ей уйти», так как семья не могла позволить себе дорогостоящее лечение.

После двух операций врачи сообщили, что шансы на восстановление крайне малы. В состоянии крайней усталости супруг забрал жену домой, где родные пришли проститься с ней. Он записал эти моменты и выложил их в социальные сети, не ожидая, «что это изменит все».

Видео тронуло миллионы сердец по всему миру. Пользователи начали перечислять средства, чтобы помочь семье оплатить лечение. Собранные пожертвования позволили продолжить медицинскую реабилитацию.

Каждый день, не теряя надежды, Дэн пел и танцевал для своей жены, веря, что однажды это разбудит ее. И это случилось — спустя несколько месяцев женщина вышла из комы.

Через два месяца она смогла говорить, а сегодня Мэйди может самостоятельно ходить и даже вести уличную торговлю. Пара продолжает делиться своей историей в соцсетях, вдохновляя других на борьбу за любовь и жизнь.

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