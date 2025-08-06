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Силовики не нашли взрывчатки в огромном летающем пакете, который приземлился в Башкирии

В Башкирии не нашли взрывчатки в неопознанном объекте, который приземлился в поле
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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Военные, ФСБ и другие спецслужбы проверили неопознанный летающий объект, который приземлился на поле в Башкирии. В администрации Чишминского района «Газете.Ru» рассказали, что взрывчатки при осмотре не обнаружено, но предмет еще раз тщательно проверят.

«5 августа на территории Сафаровского сельсовета Чишминского района очевидцами был обнаружен предмет, похожий на метеозонд. Уполномоченными органами было произведено обследование места обнаружения находки. При первичном осмотре взрывчатых веществ не найдено. Прибор направлен для дальнейшего исследования», — сказали там.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что 5 августа ФСБ, военные, саперы и МЧС пытались разобраться в происхождении НЛО в Башкирии. На поле в Чишминском районе приземлился «самодельный парашют из полиэтилена», к которому был прикреплен «некий ящик». В сторону Чишмы было приостановлено автомобильное движение, для осмотра объекта в воздух поднимали дрон.

Ранее жители Красноярска заметили в небе светящееся НЛО.

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