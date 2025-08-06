Врач рассказал, какая головная боль грозит инсультом

Головная боль напряжения, которая сопровождается ощущением давления или сдавливания головы, может привести к инсульту. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

По его словам, она может проявляться в виде давления в висках и области лба, а также по всей голове, обычно боли возникают при стрессе или психоэмоциональном перенапряжении. Врач добавил, что в ряде случаев такие состояния могут перейти в хроническую форму и привести к более серьезным последствиям.

«Хронические головные боли могут давать хронические сосудистые спазмы. Это может привести к инсульту и прочим вещам», — предупредил Власов.

Он призвал не заниматься самолечением и обратиться за назначением лекарств к врачу.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Наталья Суворинова до этого рассказала «Газете.Ru», что в жару головная боль может быть вызвана обезвоживанием. Чтобы от нее избавиться, достаточно соблюдать питьевой режим.

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