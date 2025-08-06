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Врач рассказала, какой напиток вредит костям и зубам

Врач Писарева: газировка может навредить костям и зубам
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Сладкие газированные напитки могут вызывать проблемы с костями и зубами. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, в их составе может содержаться ортофосфорная кислота, которая разрушает зубную эмаль. Из-за пониженной кислотности газировка оказывает негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, сахар в таких напитках может стать причиной набора веса, ожирения, сахарного диабета и ухудшения состояния кожи. При этом опасность представляют и варианты с сахарозаменителями, добавила эксперт.

«Чаще всего это синтетические сахарозаменители, которые в больших дозировках также несут негативные последствия для организма», — пояснила Писарева.

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что справляться с жарой помогают далеко не все напитки, пусть даже и прохладные. А если говорить о сладкой газировке, то она, напротив, может привести к еще большему обезвоживанию организма, добавила она.

Ранее были развеяны два популярных мифа о газированной воде.

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