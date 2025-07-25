Кинолог оценил идею депутатов создать фотобанк «потеряшек» на «Госуслугах»

Фотографии недостаточно, чтобы отличить одно животное от другого – иногда даже профессионалы не могут этого сделать, заявил кинолог Владимир Уражевский. Так он в беседе с НСН оценил идею депутатов создать фотобанк пропавших питомцев на портале «Госуслуг», чтобы помочь владельцам их найти.

«Это абсолютно утопичная идея, потому что все клубные животные имеют либо клеймо, либо чип. Их всегда можно найти по номеру, — заявил эксперт. — Это самые действенные меры на сегодняшний день».

Помимо чипов, породных питомцев разыскивают также с помощью групп взаимопомощи, причём все эти меры достаточно эффективны, добавил кинолог. А вот просто по фотографиям отличить одну собаку от другой крайне сложно даже для специалиста, поэтому никакой искусственный интеллект с этим не справится, убеждён он.

В целом, по мнению Уражевского, на сегодняшний день в России нет особых проблем с поиском пропавших питомцев. В основном на улицах живут бездомные животные, которых никто не ищет, заключил он.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Ярослав Самылин предложили Минцифры РФ создать на портале «Госуслуг» единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных. Предполагается, что с помощью фотобанка граждане, приюты или ветеринарные клиники смогут загрузить снимок найденного животного, а система с помощью ИИ сравнит его с другими фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца. Парламентарии считают, что создание подобного сервиса решит социальную проблему и «продемонстрирует лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд граждан».

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