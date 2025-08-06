Угрозу исчезновения более сотни малых городов РФ объяснили закрытием предприятий

В России под угрозой исчезновения находятся 129 малых городов. По данным РАНхиГС, численность населения в них за 10 лет сократилась на 314 тыс. человек. Основной причиной такой ситуации стало закрытие градообразующих предприятий и переориентация на внешние рынки, а не на развитие собственной промышленности, заявил Tsargrad.tv политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

Эксперт отметил, что после распада СССР многих удивляло наличие оборонных заводов в городах – считалось, что в таком количестве они не нужны. Однако это были градообразующие предприятия, которые давали работу тысячам семей, отметил политолог.

«Они работали и могли, соответственно, жить в этих малых городах. А пока они живут в этих малых городах, тем более на окраинах, мы не проигрываем пространственному развитию», — подчеркнул Ярошенко.

Помимо закрытия ряда оборонных предприятий, проблема заключается в том, что вливание в мировой рынок, пополнение бюджета за счет энергоресурсов также застопорили развитие промышленности в небольших городах, считает специалист. По его словам, выбор был сделан в пользу закупки всего необходимого на внешних рынках и закрытия российских заводов, фабрик, ферм, теплиц и прочих предприятий, где работали люди.

«И опять здесь соотношение прибыли и издержек. Самим производить дорого — это людям надо зарплату платить. Давайте всё купим за нефтедоллары на Западе, — пояснил Ярошенко. — Поэтому выращивать самим и делать самим - это ещё вопрос про то, чтобы сохранять наши малые города. А значит, не проигрывать территории в этой геополитической битве».

Напомним, по данным РАНхиГС в 129 городах, оказавшихся под угрозой исчезновения, проживают 3,4 млн человек. Основные причины возможного исчезновения – сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса. В исследовании отмечается, что наибольшее сокращение населения произошло в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также в периферийных городах депрессивных регионов.

Ранее экономист раскрыл способы возродить исчезающие российские города.