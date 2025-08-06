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Врач объяснила, с какими средствами нельзя сочетать энзимную пудру

Врач Косенко: энзимную пудру нельзя сочетать с кислотами
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Maridav/Shutterstock/FOTODOM

Энзимные пудры, которые используют для очищения кожи, нельзя применять вместе с другими эксфолиантами в один день. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Косенко.

«Избегайте комбинации с кислотами, ретинолом/ретиноидами, сильными витаминными сыворотками (особенно с высокими концентрациями витамина С), так как это прямой путь к сильному раздражению и нарушению барьерной функции кожи», — предупредила врач.

По ее словам, в тот же день не стоит пользоваться скрабами, щетками для умывания и грубыми полотенцами, потому что они могут вызвать сильное раздражение кожи. Косенко также призывала отказаться от пудры при воспалениях, ранках и герпесе и отложить ее на время, если были сделаны травматичные косметологические процедуры. Например, лазерная шлифовка или глубокий пилинг.

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова до этого рассказала «Газете.Ru», что энзимная пудра — необходимое средство для жирной кожи летом, потому что она позволяет избежать забитых пор и черных точек. Косметолог отметила, что энзимную пудру нужно использовать 2–3 раза в неделю. По словам Амосовой, вечером средство можно применять после гидрофильного масла вместо умывания пенкой или гелем.

Ранее врач назвала привычки, которые серьезно вредят коже лица.

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