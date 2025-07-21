В Мексике крокодил утащил упавшего с моста подростка

Infobae: в Мексике подросток упал с моста в реку и был съеден крокодилом

В Мексике подросток упал с моста, когда вместе с родителями наблюдал за крокодилами. Рептилия утащила его в мангровые заросли и растерзала, сообщает Infobae.

Инцидент произошел в мексиканском штате Мичоакан. Несовершеннолетний облокотился на перила моста, потерял равновесие и упал в воду. Через несколько секунд его схватил крокодил и утащил в мангровые болота.

На место происшествия прибыли экстренные службы, полицейские и представители прокуратуры штата, которые начали поисково-спасательную операцию. Останки тела несовершеннолетнего обнаружить не удалось.

До этого в США школьница отбилась от аллигатора, который вцепился ей в ногу и едва не утащил на дно. Инцидент произошел 22 июня в округе Окалуса, штат Флорида. В тот день 15-летняя Саммер Хайнот отправилась к реке Понд-Крик с друзьями и зашла по пояс в воду, но неожиданно подверглась нападению аллигатора. Хищник схватил девушку за ногу и потащил под воду. Саммер ударила рептилию по голове, и аллигатор отпустил ее.

Ранее мэр мексиканского города женился на крокодиле.