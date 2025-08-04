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Власти Краснодарского края рассказали о восстановлении моста в Лермонтове

Кондратьев: обвалившийся в непогоду мост в селе Лермонтово на Кубани восстановят
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Telegram-канал Вениамин Кондратьев

В селе Лермонтово Туапсинского района восстановят обвалившийся на фоне непогоды мост через реку Шапсухо. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Что касается моста через реку Шапсухо в Лермонтово — построим его заново, к работам приступят уже в середине августа», — заявил он.

По словам губернатора, власти в ближайшее время приведут в порядок существующую объездную дорогу, которой смогут пользоваться жители. Глава Кубани добавил, что в населенных пунктах Туапсинского округа восстанавливают подачу электроэнергии и воды.

Кондратьев подчеркнул, что на данный момент продолжается работа над восстановлением подачи электроэнергии. Главным вопросом для жителей села остается водоснабжение.

Заместитель губернатора Евгений Пергун заверил, что часть населенного пункта будет обеспечена водой к 5 августа.

До этого на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее после обрушения моста в Лермонтово на Кубани возбудили уголовное дело.

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