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Ученые объяснили «встречи» людей с динозавром в Конго

National Geographic: «встречавшие динозавра» в Конго перепутали его с гориллой
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Depositphotos

Ученые нашли объяснение информации о том, что люди начали встречать живых динозавров в лесах Конго. Об этом сообщает National Geographic.

По мнению специалистов, существует множество животных, которые покидают привычные места обитания из-за вырубки лесов. Из-за этого животные чаще попадаются на глаза людям, которые прежде их не встречали. В таких ситуациях их могут принять за других существ.

По словам биолога Джозефа Ойанге, он наблюдал ситуацию, когда гориллы начали приходить на поля, кормиться и топтать посевы из-за вырубки лесов, а также кричать на округу. Один из местных подростков в разговоре с биологом рассказал, что это делают мокеле-мбембе — легендарные существа, обитающие в лесах у реки Конго, которых связывают с динозаврами.

До этого сообщалось, что в Африке в джунглях у реки Конго участились наблюдения мокеле-мбембе — похожего на динозавра зверя, напоминающего длинношеего зауропода.

Директор Международного музея криптозоологии в Портленде (штат Мэн) Лорен Коулман отметил, что результатом «таинственных наблюдений» могут быть рептилии, крупные носороги или другие водные существа, которые просто незнакомы исследователям.

Ранее в Южной Африке нашли неизвестное древнее существо вдвое старше динозавров.

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