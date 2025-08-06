В России построят суда снабжения для Арктики

В России планируют построить серию судов снабжения ледового класса для осуществления завоза по Северному морскому пути (СМП). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.

По словам одного из них, речь идет о десяти судах, строительство которых, вероятнее всего, будет проводиться на одной из верфей Санкт-Петербурга. Претендентами на соответствующие работы являются Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи» и Выборгский судостроительный завод.

Как сообщает издание, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — основной претендент на получение контракта по строительству серии судов снабжения. Одно или несколько проектных бюро ОСК «с большой долей вероятности» будут участвовать в конкурсе на разработку техпроекта такого судна, объявленного Минпромторгом России, заявил «Ведомостям» источник, близкий к корпорации.

В конкурсной документации, которая есть в распоряжении газеты, говорится, что судно снабжения должно соответствовать классу Arc7 (самостоятельное передвижение во льдах толщиной 1,4–1,7 м), иметь возможность перевозки контейнеров и опасных грузов.

СМП — это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, пролегающий через моря Северного Ледовитого океана. Он является важной транспортной артерией, связывающей порты Арктики, обеспечивающей перевозки между Европой и Азией, а также северный завоз. Этот путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично по Берингову морю.

В августе 2022 года правительство России утвердило стратегию развития СМП до 2035 года. Согласно этому плану, объем грузопотока на маршруте должен достичь 80 млн тонн к 2024 году, 150 млн тонн к 2030 году и 220 млн тонн к 2035 году.

Ранее было названо необходимое количество судов для развития Севморпути.