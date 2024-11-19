Эксперт обвинил маркетплейсы в росте цен перед распродажами

Продавцов маркетплейсов часто обвиняют в «фейковых» скидках перед распродажами. Но к такому ценообразованию их принуждают, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Владислав Полагушин, предприниматель в сфере fashion, эксперт по торговле на маркетплейсах.

Предприниматель не согласен с обвинениями в адрес продавцов. Прежде всего он отметил, что сентябрьский подъем цен селлерами был вызван не погоней за прибылью.

«Выросла логистика, также поднялись курс доллара и стоимость продукции. Кроме того, на фоне экономической ситуации селлеры были вынуждены повысить персоналу заработную плату. Вдобавок площадки ввели платную приемку товаров и сильно подняли цену рекламы. Наиболее резкий рост расходов, связанный со всеми перечисленными факторами, у селлеров наблюдался в сентябре. И именно на фоне него многие начали повышать цены», — сообщил Полагушин.

Если же говорить об уже ставшем традиционным увеличении стоимости товаров за месяц до распродажи, то для селлеров это не каприз, а необходимость из-за отношения площадок к акциям, утверждает эксперт по торговле на маркетплейсах.

«Перед такими событиями они запрашивают у продавцов скидки, часто весьма существенные — около 30%. При этом цену товара в период распродажи устанавливает маркетплейс, а не селлер. В случае отказа продавца от предложения выдача его товаров стремительно опускается, что приводит к падению количества продаж или их полному отсутствию. Также платформа снижает поддержку в части субсидирования стоимости», — объяснил он.

Проще говоря, цену товара на распродажах предлагает маркетплейс, а продавцы либо соглашаются на такую стоимость и получают продажи, либо остаются без них.

«Скидки же фактически оплачивают из собственного кармана. На таких акциях зарабатывают все, кроме селлеров, которые в лучшем случае выходят в ноль — и то за счет ранее увеличенной стоимости. Обвинять маркетплейсеров в нечистоплотности при продажах в «черную пятницу» в этом году несправедливо и потому, что сейчас площадки сами предложили цены выше, чем во время недавней распродажи 11.11», — резюмировал предприниматель.

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