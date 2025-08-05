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Россиянка обвинила невиновного знакомого в изнасилованиях и поплатилась в суде

В Воронежской области женщина поплатилась за ложный донос об изнасилованиях
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В Воронежской области 42-летняя женщина решила отправить знакомого в колонию, обвинив его в изнасилованиях, и поплатилась в суде. Об этом сообщает пресс-служба Богучарского районного суда.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделала заведомо ложный донос на знакомого мужчину. Она сообщила в службу «112», что год назад он якобы изнасиловал неизвестную девушку. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, обнаружили гражданку в нетрезвом состоянии — она утверждала, что знакомый изнасиловал ее саму и другую девушку.

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за ложный донос, женщина настаивала на своих показаниях. Позже проверка установила ложность этих сведений.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ. Ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее россиянин ложно обвинил возлюбленного экс-супруги в педофилии и поплатился.

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