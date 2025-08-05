Мужчина залез в чужую квартиру во Владикавказе, помылся, выпил шампанского и лег спать

Во Владикавказе мужчина залез в чужую квартиру, чтобы помыться, выпить и уснуть

Во Владикавказе 45-летний мужчина залез в чужое жилище, помылся, выпил шампанского и уснул. Об этом сообщает Telehram-канал «Сапа 15».

Инцидент произошел в одном из домов Затеречного района. Житель Закавказья, направлявшийся в Петербург, после конфликта в автобусе вынужден был сойти в Чми и добрался до Владикавказа. В городе он случайно нашел ключи от чужой квартиры.

Проникнув в жилье, мужчина воспользовался душевой кабиной, побрился, поел, выпил шампанского и уснул. Он даже успел постирать свою одежду. Проснувшись от стука в дверь, злоумышленник попытался скрыться с двумя баулами хозяйских вещей, включая косметику и спортивный инвентарь. В результате его поймали соседи.

Задержанный помещен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в жилище.

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