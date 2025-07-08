Девушка обворовала квартиру спящего москвича и попала на видео

Москвич забыл закрыть дверь, вернувшись с работы домой, и лишился нескольких предметов гардероба, сообщает МВД Медиа.

В полицию обратился 37-летний житель района Ховрино и сообщил, что неизвестная проникла в его квартиру на улице Дыбенко, пока он спал, и забрала с собой двое брюк, майку и розовый пиджак. Подозреваемую нашли по камерам, ею оказалась 24-летняя уроженка Калуги, которая работает в одной из столичных кальянных.

На видео видно, как она шла по коридору и заметила приоткрытую дверь с ключом. Девушка проникла в квартиру и также тихо удалилась с похищенными вещами, но хозяин все же проснулся. Затем он обратил внимание на то, что камера наблюдения, установленная около входной двери, была повернута в сторону, а потолочная плитка повреждена.

Правоохранители вернули москвичу украденную одежду и возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Девушка раскаялась в содеянном, ее отпустили под подписку о невыезде.

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