На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка обворовала квартиру спящего москвича и попала на видео

Девушка заметила открытую дверь и вынесла из квартиры москвича брюки и пиджак
true
true
true

Москвич забыл закрыть дверь, вернувшись с работы домой, и лишился нескольких предметов гардероба, сообщает МВД Медиа.

В полицию обратился 37-летний житель района Ховрино и сообщил, что неизвестная проникла в его квартиру на улице Дыбенко, пока он спал, и забрала с собой двое брюк, майку и розовый пиджак. Подозреваемую нашли по камерам, ею оказалась 24-летняя уроженка Калуги, которая работает в одной из столичных кальянных.

На видео видно, как она шла по коридору и заметила приоткрытую дверь с ключом. Девушка проникла в квартиру и также тихо удалилась с похищенными вещами, но хозяин все же проснулся. Затем он обратил внимание на то, что камера наблюдения, установленная около входной двери, была повернута в сторону, а потолочная плитка повреждена.

Правоохранители вернули москвичу украденную одежду и возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Девушка раскаялась в содеянном, ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее голодный вор проник в отель, приготовил себе ужин и попался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами