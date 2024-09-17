Опубликован первый снимок обломков затонувшего батискафа Titan

Власти США показали первые фотографии обломков батискафа Titan, который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике. Об этом сообщает журнал People.

Снимки, на которых видна кормовая часть затонувшей подлодки, были сделаны на четвертый день после крушения, 22 июня 2023 года, при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) Береговой охраны США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 июня 2023 года в Атлантическом океане пропал батискаф, на котором туристы погружались к обломкам «Титаника». Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находились пять человек. Причиной трагедии стало высокое давление, возможная разгерметизация и последовавшая за ней имплозия — взрыв, направленный внутрь.

В марте впервые опубликовали запись стука с затонувшего батискафа Titan.

Ранее стало известно содержание последнего сообщения миллиардера Хардинга с батискафа «Titan».