В США гонщик погиб на скорости 457 км/ч

В США гонщик Рашке разогнался до 457 км/ч и погиб

Американский гонщик Крис Рашке разогнался до 457 км/ч, не справился с управлением транспортного средства и погиб на солончаках Бонневилль в США (штат Юта). Об этом сообщает РИА Новости.

60-летний мужчина пытался установить рекорд скорости. Он проехал около 3,6 км, прежде чем произошла авария. Медики оперативно оказали ему помощь, но не сумели спасти гонщика.

В 2023 году хорватский автопроизводитель Rimac Automobili установил мировой рекорд скорости движения задним ходом на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На полигоне в Германии гиперкар Rimac Nevera при движении задним ходом удалось разогнать до 275,7 км/ч. Этот результат занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2022 году гиперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости для серийных электрокаров, разогнавшись до 412 км\ч. Летом 2023 года Nevera установил новый рекорд трассы «Нюрбургринг» в классе электромобилей.

Ранее в Китае студент установил мировой рекорд скорости для микродронов.