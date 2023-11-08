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Установлен рекорд скорости движения задним ходом на автомобиле

Компания Rimac установила новый рекорд скорости движения задним ходом

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Rimac Nevera

Хорватский автопроизводитель Rimac Automobili установил мировой рекорд скорости движения задним ходом на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На полигоне в Германии гиперкар Rimac Nevera при движении задним ходом удалось разогнать до 275,7 км/ч. Этот результат занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В 2022 году гиперкар Rimac Nevera установил мировой рекорд скорости для серийных электрокаров, разогнавшись до 412 км\ч. Летом 2023 года Nevera установил новый рекорд трассы «Нюрбургринг» в классе электромобилей.

Nevera оснащен силовой установкой, которая состоит из четырех электромоторов. Ее суммарная мощность составляет 1914 л.с. (2360 Нм). Гиперкар разгоняется с места до первой «сотни» за 1,97 секунды, а до 300 км/ч — за 9,3 секунды.

Ранее в России снизилась средняя цена нового автомобиля.

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