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В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода

Депутат Кузнецов: закон о разводах семей с детьми даст отцам право воспитания
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Законопроект, обязывающий бывших супругов воспитывать детей совместно даже после развода, внесли на рассмотрение Госдумы. Автор инициативы, депутат Дмитрий Кузнецов, в беседе с «360» отметил, что текущая система часто приводит к отчуждению отцов и перегрузке матерей.

Кузнецов подчеркнул, что высокий процент разводов в России приводит к тому, что дети лишаются не только общения с отцами, но и с родственниками по отцовской линии. При этом матери остаются один на один с финансовыми и воспитательными трудностями.

«Сейчас дети почти автоматически остаются с матерями, а отцы превращаются в «воскресных аниматоров» или полностью исчезают из их жизни. Когда мама называет отца «козлом», это наносит ребенку травму на всю жизнь», — пояснил депутат.

По словам Кузнецова, действующее законодательство провоцирует конфликты между бывшими супругами, вынуждая их бороться за детей.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такие меры будут излишни. Она призвала в первую очередь ориентироваться на мнение разбирающегося в деле суда, а не на усредненное требование закона.

Ранее для российских мужчин призвали организовать курсы «Отцовский контроль».

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