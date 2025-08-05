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Россиянам рассказали, на что обратить внимание перед путешествием без багажа

Блогер Переина: путешествующим без багажа стоит брать универсальную обувь
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BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые планируют авиапутешествия без багажа, важно заранее узнать у авиакомпании габариты ручной клади. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала тревел-блогер, директор турагентства Ксения Переина.

По ее словам, если они могут отличаться у разных перевозчиков. Эксперт также посоветовала ответственно относиться к гардеробу и брать с собой удобную, универсальную обувь. На пляжный отдых можно взять шлепки, один универсальный купальник, хлопковый или льняной костюм и головной убор. Объемные и тяжелые вещи при этом лучше надеть на себя.

Переина также предложила воспользоваться вакуумными пакетами или сумками.

«Есть такие компактные сумки или пакеты, куда все складываешь и делаешь пылесосом вакуум, убираешь воздух. И вся объемная одежда в таком случае занимает мало места», — уточнила она.

Исследование сервиса «Авитo Путешествия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в России вырос спрос на туризм в регионах с популярными заповедниками. Больше всего россиян интересуют такие регионы, как Якутия (+76%), Карачаево-Черкесия (+33%) и Бурятия (+23%). В топ-5 также вошли Карелия (+18%) и Астраханская область (+17%).

Ранее были названы неочевидные города России для туризма.

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