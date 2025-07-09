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Названы неочевидные города России для туризма

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев посоветовал туристам посетить город Кимры
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Depositphotos

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев посоветовал российским туристам посетить города Кимры и Кашин в Тверской области.

Он отметил, что русская земля богата святынями и святыми, но есть только одна «дважды Святая» — благоверная княгиня-инокиня Анна Кашинская. По его словам, вдова погибшего в Орде Святого благоверного князя Михаила Тверского в XVII веке была ошибочно деканонизирована и вновь прославлена при Николае II в 1909 году. Ее мощи находятся в Кашине. Там же сохранились множество старинных храмов и монастырей.

«В Кимрах можно окунуться в атмосферу Российской Империи начала XX века. В Кашине же продолжается путешествие в глубину веков. Рекомендую и приглашаю», — сказал Малофеев.

В июне «Российская газета» сообщила, что Рыбинск в Ярославской области станет десятым городом туристического маршрута «Золотое кольцо России».

По данным издания, включить населенный пункт в туристический маршрут рекомендовали представители экспертного совета Минэкономразвития России.

Как отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, включение Рыбинска в «Золотое кольцо» является победой для всего региона.

Ранее в России заявили о росте турпотока в национальные парки.

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